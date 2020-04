Stand: 22.04.2020 17:28 Uhr - Hallo Niedersachsen

Bakterium ist Ursache für Blaumeisen-Sterben

Die Ursache für den Tod ungewöhnlich vieler Blaumeisen in den vergangenen Wochen ist gefunden. "Die bei uns untersuchten Tiere sind alle an einer Lungenentzündung gestorben, für die das Bakterium Suttonella ornithocola der Auslöser war", sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) am Mittwoch. Der Erreger sei jeweils aus den inneren Organen der Tiere isoliert worden, hieß es von der Behörde.

Infektion in Ammerland und Diepholz nachgewiesen

Der Naturschutzbund (NABU) hatte zuletzt dazu aufgerufen, tote oder erkrankte Meisen zu melden und Fotos einzusenden. Innerhalb von nur zwölf Tagen sind den Naturschützern zufolge deutschlandweit 13.800 Fälle gemeldet worden, die etwa 26.000 Vögel betrafen. Nach Angaben der Wissenschaftler vom LAVES konnte die Infektion aktuell in den Landkreisen Ammerland und Diepholz nachgewiesen werden.

Videos 00:41 NDR 1 Radio MV Guck mal, wer da pickt: Besuch im NDR Vogelhaus NDR 1 Radio MV Zur "Stunde der Wintervögel" haben wir mal geschaut, wie aktiv die Vögel im Funkhausgarten in Schwerin sind. Meisen zählten zu den meistgezählten Gästen am Vogelhaus. Video (00:41 min)

NABU bittet weiter um Mithilfe

Ein Gefährdungspotenzial für Menschen oder andere Tiere scheine nicht zu bestehen, hieß es, allerdings unter Verweis auf eine noch dünne Datenlage. Auch der NABU sieht keine Gefahr für Mensch und Haustier. Jedoch sei nicht auszuschließen, dass Vögel auch an anderen Krankheiten gestorben sein könnten. Somit sei im Umgang mit den toten Tieren immer Vorsicht geboten. Um das Ausmaß und die Ausbreitung weiter ermitteln zu können, sollen Fälle weiterhin über das Online-Formular gemeldet werden.

Weitere Informationen Meisensterben: Schon 1.200 Fälle in Niedersachsen Niedersachsens Meisen sind von einer unbekannten Krankheit bedroht. 1.200 Vögel sind ihr schon zum Opfer gefallen. Viele Fälle wurden an Futterstellen gesehen. Der NABU bittet um Mithilfe. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 22.04.2020 | 19:30 Uhr