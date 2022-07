Stand: 22.07.2022 11:03 Uhr Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Bremen wieder frei

Die Bahnstrecke zwischen Bremen und Oldenburg ist wieder frei - die Störung an der Eisenbahnbrücke in Oldenburg konnte behoben werden, so die Bahn. Bis in den späten Donnerstagabend hinein gab es aber noch Verspätungen. Die Bahnstrecke war am Donnerstag mehrere Stunden gesperrt. Nahverkehrszüge fielen aus, Fernverkehrszüge wurden weiträumig umgeleitet - Züge hielten unter anderem nicht in Delmenhorst, Bremen, Hude, Oldenburg, Bad Zwischenahn und Augustfehn. Wirtschaftsvertreter fordern, dass die Bahn die Brücke grundlegend reparieren oder komplett neu bauen lässt. Die Brücke sei wegen der häufigen Defekte seit Jahren ein Ärgernis, heißt es in einer Mitteilung der Industrie- und Handelskammer. Das störe Bahnverkehr und Schifffahrtsbetrieb gleichermaßen.

22.07.2022