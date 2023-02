Stand: 23.02.2023 12:39 Uhr Bahnstrecke nach Baumfällarbeiten mehrere Stunden gesperrt

Nach Baumfällarbeiten auf einem Privatgrundstück in Berne (Landkreis Wesermarsch) musste am Mittwoch eine Bahnstrecke für mehrere Stunden gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei stürzte ein Baum auf eine Bahn-Oberleitung und beschädigte sie. Der Lokführer eines herannahenden Zuges musste deshalb die Notbremse betätigen. Ein Anwohner wurde beim Versuch, den Baum eigenständig zu bergen, leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Baum schließlich entfernen.

