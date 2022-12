Bahnstrecke Oldenburg-Wilhelmshaven geht in Betrieb Stand: 12.12.2022 09:26 Uhr Die knapp 70 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven wird heute offiziell in Betrieb genommen. Durch neue Oberleitungen können dort auch elektrisch angetriebene Züge fahren.

Der Ausbau auf zwei Gleise verbessert die Anbindung des Jade-Weser-Ports für Güterzüge. Aber auch der Personenverkehr zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven wird ausgebaut. Das Infrastrukturprojekt zählt zu den größten in Nordwestdeutschland. In elf Jahren Bauzeit hat es nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) rund 1,36 Milliarden Euro gekostet. Heute um 12:30 Uhr sollen DB-Vorstand Berthold Huber und der niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) die Strecke in Oldenburg feierlich eröffnen.

Noch keine Direktverbindungen über Oldenburg hinaus

Vollständig abgeschlossen ist der Ausbau allerdings nicht. Unter anderem wird noch an einer Eisenbahnbrücke im Norden der Stadt Oldenburg gebaut. Die Stelle bleibt daher bis Ende nächsten Jahres ein Nadelöhr. Außerdem gibt es aktuell noch keine Direktverbindungen über Oldenburg hinaus, Fahrgäste müssen daher in Oldenburg umsteigen. "Wir bedauern sehr, dass man es da leider nicht geschafft hat, wenigstens ein oder zwei Züge durchzubinden", kritisiert Malte Diehl vom Fahrgastverband Pro Bahn. Er hoffe, dass ab dem nächsten Jahr der Regionalexpress bis nach Hannover fährt.

Anwohner fürchten mehr Lärm und Verkehr

Anwohner der Bahnstrecke und Bürgerinitiativen hatten mehrfach gegen den Ausbau der Bahnstrecke geklagt. Sie befürchten deutlich mehr Bahnverkehr und mehr Lärm. Doch das Bundesverfassungsgericht lehnte die Beschwerde im März ab. Entlang der Strecke wurden aber Schallschutzwände mit einer Gesamtlänge von rund 44,5 Kilometern gebaut, unter anderem in Oldenburg.

