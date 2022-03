Bahnstrecke Oldenburg-Wilhelmshaven: Beschwerde abgelehnt Stand: 08.03.2022 14:05 Uhr Bei dem geplanten Ausbau der Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven haben Gegner erneut eine juristische Schlappe erlitten. Das Bundesverfassungsgericht hat ihre Beschwerde abgelehnt.

Mehrere Anwohner aus Oldenburg hatten sich an das höchste Gericht Deutschlands in Karlsruhe gewandt. Sie befürchten eine hohe Lärmbelästigung durch einen Teil der Strecke, der durch das Stadtgebiet von Oldenburg führen soll. Dagegen hatten Anwohner, die Stadt Oldenburg und Bürgerinitiativen Klage eingereicht. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied jedoch gegen sie. Eine darauf eingelegte Verfassungsbeschwerde mehrerer Anwohner und der Bundesvereinigung gegen Schienenlärm hat das Bundesverfassungsgericht nun abgelehnt, wie am Dienstag bekannt wurde.

Gericht: Unterlagen zu spät eingereicht

Aus dem bereits Mitte Januar gefassten Beschluss geht hervor, dass vor allem formale Gründe ausschlaggebend sind. Die Anwohner hätten wichtige Unterlagen und Erwägungen, darunter neue wissenschaftliche Studien, zu spät vorgebracht. Diese hätten schon bei dem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegt werden müssen. Das verlange das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Demnach sollen erst die zuständigen Fachgerichte die Rechtslage aufarbeiten, sodass das Bundesverfassungsgericht nicht "auf ungesicherter Tatsachen- und Rechtsgrundlage weitreichende Entscheidungen treffen muss", hieß es.

Fertigstellung für den Sommer geplant

Das Projekt hat eine lange Geschichte: Bereits im Jahr 2003 wurde das ambitionierte Bauvorhaben in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Bis die Arbeiten losgingen, dauerte es - und dann folgten Baustopps wegen Klagen. Nach bisherigen Planungen sollen die Arbeiten im Sommer diesen Jahres beendet sein und der Betrieb nach einem Probelauf zum Fahrplanwechsel Ende 2022 umgestellt werden. Nach bisherigen Angaben werden die Kosten bei rund 1,1 Milliarden Euro liegen. Profitieren von dem zweigleisigem Ausbau und der Elektrifizierung der Strecke soll der JadeWeserPort (JWP), Deutschlands einziger Tiefwasserhafen.

