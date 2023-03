Bahn: Zugausfälle in Bremen und Oldenburg ab Samstag Stand: 10.03.2023 10:08 Uhr Die Deutsche Bahn lässt die fast 110 Jahre alte Eisenbahnüberführung "Sebaldsbrücker Heerstraße" in Bremen neu bauen. Dadurch kommt es auch in Niedersachsen zu Änderungen im Fahrplan.

Während der Arbeiten ist die Strecke zwischen Bremen und Hannover nach Angaben der Bahn nur eingleisig befahrbar. Etwa die Hälfte der planmäßigen Halte in Bremen und Oldenburg entfalle während des Baustellenzeitraums. Der normalerweise zweistündlich nach Bremen verkehrende Zugteil der ICE-Linie über Hannover nach München beginne und ende in Zeiträumen 12. März bis 14. Mai und 1. September bis 9. Oktober in Hannover. In dieser Zeit entfallen die Halte Oldenburg und Bremen.

IC: Zugentfall in Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck

Der IC Koblenz-Bremerhaven verkehrt nach Angaben des Unternehmens in den Zeiträumen 12. März bis 14. Mai und 19. Juni bis 25. August an Samstagen und Sonntagen nur von und nach Bremen. Die Halte in Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck entfallen. Weitere Einzelzüge von und nach Bremen sollen ebenfalls in Hannover beginnen und enden. Oldenburg und Bremen sollen aber weiterhin zweistündlich mit der IC-Linie Norddeich Mole-Bremen-Hannover-Magdeburg-Leipzig angebunden bleiben.

Schienenersatzverkehr zwischen Bremerhaven, Hannover und Osnabrück

Vom 11. März bis zum 14. Mai entfallen laut Bahn außerdem auf den Linien RE 8 (Bremerhaven-Hannover) und RE 9 (Bremerhaven-Osnabrück) nachmittags und abends die Züge im Abschnitt zwischen Bremen und Bremerhaven. Dafür werde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auch die Nordwestbahn streicht auf diesen Strecken viele S-Bahnen oder ersetzt sie durch Busse.

Fahrplan: Betroffene Verbindungen im zeitlichen Überblick:

11. März bis 14. Mai: Auf den Verbindungen RE 8 (Bremerhaven-Hannover) und RE 9 (Bremerhaven-Osnabrück) entfallen nachmittags und abends Züge zwischen Bremen und Bremerhaven. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet

Auf den Verbindungen RE 8 (Bremerhaven-Hannover) und RE 9 (Bremerhaven-Osnabrück) entfallen nachmittags und abends Züge zwischen Bremen und Bremerhaven. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet 12. März bis 14. Mai: Im Fernverkehr entfällt die ICE-Anbindung für Bremen und Oldenburg auf der Strecke Hannover-München, an Samstagen und Sonntagen hält der IC Koblenz-Bremerhaven nicht in Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck.

Im Fernverkehr entfällt die ICE-Anbindung für Bremen und Oldenburg auf der Strecke Hannover-München, an Samstagen und Sonntagen hält der IC Koblenz-Bremerhaven nicht in Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck. 19. Juni bis 25. August: An Samstagen und Sonntagen hält der IC Koblenz-Bremerhaven nicht in Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck.

An Samstagen und Sonntagen hält der IC Koblenz-Bremerhaven nicht in Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck. 1. September bis 9. Oktober: Im Fernverkehr entfällt die ICE-Anbindung für Bremen und Oldenburg auf der Strecke Hannover-München.

Neue Brücke soll April 2024 fertig sein

Nach Angaben der Bahn erreicht die Eisenbahnüberführung "Sebaldsbrücker Heerstraße" das "Ende der technischen Nutzungsdauer". Um auch zukünftig eine sichere und leistungsfähige Schieneninfrastruktur bereitzustellen, werde die Brücke durch einen Neubau ersetzt, der 70 Meter westlich vom derzeitigen Standort entfernt entstehe, so das Unternehmen. Im April 2024 soll das Projekt beendet sein.

