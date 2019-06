Stand: 02.06.2019 10:00 Uhr

Badeunfall im Silbersee: Elfjähriger stirbt

Ein elfjähriger Junge ist am Sonnabend beim Baden im Silbersee nahe Stuhr (Landkreis Diepholz) ums Leben gekommen. Zwei Kinder hatten den Jungen nach Angaben der Polizei am Nachmittag bei der DLRG-Aufsicht als vermisst gemeldet. Er war im Schwimmbereich des Sees untergegangen. Taucher konnten den Jungen zwar etwa 20 Minuten später aus dem See bergen, Reanimationsversuche blieben aber letztlich erfolglos. Ein Seelsorger betreute vor Ort Freunde und Angehörige des Kindes. Die Ursache des Unfalls ist laut Polizei noch unklar.

Stuhr: 11-Jähriger stirbt bei Badeunfall 02.06.2019 10:00 Uhr Am Sonnabend ist ein 11-jähriger Junge bei einem Badeunfall in Stuhr (Landkreis Diepholz) ums Leben gekommen. Andere Kinder hatten zuvor die DLRG alarmiert.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.06.2019 | 10:00 Uhr