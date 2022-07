Stand: 25.07.2022 07:34 Uhr Badeunfall im Freibad: Gast und Bruder retten lebloses Kind

Ein elf Jahre alter Junge ist im Freibad in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) nach einem Badeunfall erfolgreich reanimiert worden. Das Kind hatte am Sonntag das Bewusstsein verloren und trieb regungslos im Wasser des Nichtschwimmerbeckens, teilte die Polizei mit. Der erwachsene Bruder des Jungen und ein Badegast konnten ihn aus dem Becken bergen und erfolgreich wiederbeleben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei ist der Elfjährige außer Lebensgefahr. Er habe im Wasser möglicherweise Kreislaufprobleme bekommen.

