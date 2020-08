Stand: 09.08.2020 16:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Badeunfall: Vierjähriger auf Intensivstation

Ein vierjähriger Junge wird nach einem Badeunfall auf der Intensivstation behandelt. Noch sei unklar, wie schwer das Kind verletzt ist, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag zu NDR.de. Die Ärzte müssten seinen Zustand noch einige Tage beobachten. Am Sonnabend war der Junge leblos treibend auf dem Halener Badesee in Emstek (Landkreis Cloppenburg) entdeckt worden. Ersthelfer holten ihn an Land. Zwei zufällig anwesende Ärztinnen begannen mit Unterstützung anderer Badegäste mit der Wiederbelebung, diese übernahmen dann die Rettungskräfte. Ein Hubschrauber brachte den Jungen in eine Kinderklinik.

Polizei: Badegäste haben sich vorbildlich verhalten

Die Angehörigen des Kindes und die Ersthelfer wurden vor Ort betreut. Die Polizei lobte die anderen Badegäste: Nicht nur hätten sich die Ersthelfer vorbildlich verhalten, unbeteiligte Strandbesucher hätten sich zudem unaufgefordert zurückgezogen.

