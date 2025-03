Stand: 26.03.2025 09:26 Uhr Bad Zwischenahn: Vier Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind am Montagnachmittag fünf Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Nach Polizeiangaben waren zwei Autos in einer Rechtskurve frontal zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde eines der Autos in einen Graben geschleudert und kippte auf die Seite. Die drei Insassen wurden laut Polizei schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Autos wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Laut Polizei konnte auch ein Transporter nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß in das Heck des auf der Straße verbliebenen PKW. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar. Die Straße Hösjekamp glich laut Polizei einem Trümmerfeld und musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

VIDEO: Vier Schwerverletzte bei Unfall in Bad Zwischenahn (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.03.2025 | 06:30 Uhr