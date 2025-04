Stand: 22.04.2025 11:30 Uhr Bad Zwischenahn: Frau knackt Niedersachsen-Jackpot

Am Ostersamstag hat eine Frau in der Spielbank in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) den Niedersachsen-Jackpot geknackt. Die Frau aus dem Raum Bremen gewann den Angaben zufolge 398.311,56 Euro. Die Gewinnerin zeigte sich nach Angaben der Spielbank überrascht. Sie wolle nun in Ruhe überlegen, wie sie das Geld verwenden werde. Es heißt, sie habe bereits an eine Reise oder ein neues Auto gedacht. Seit 1997 wird in den zehn niedersächsischen Spielbanken der Niedersachsen-Jackpot ausgespielt. 56 Spielautomaten sind nach Angaben einer Sprecherin aus Bad Zwischenahn darin vernetzt. Der Topf fülle sich stetig durch viele kleine Einsätze.

