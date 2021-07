Stand: 12.07.2021 10:08 Uhr Bad Zwischenahn: Brand in Carport greift auf Wohnhaus über

Beim Brand eines Carports sind in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) mehrere Zehntausend Euro Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, griffen die am späten Sonntagabend entdeckten Flammen auch auf den Dachstuhl des Wohnhauses im Ortsteil Ofen über. Mehrere Feuerwehren aus dem Ammerland und Oldenburg konnten in der Nacht aber Schlimmeres verhindern. Möglicherweise waren Akkus der Auslöser, die beim Laden in Brand gerieten. Das haben Brandermittler aber bislang nicht bestätigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.07.2021 | 07:30 Uhr