Stand: 11.12.2022 09:04 Uhr Bad Zwischenahn: 36-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Am späten Samstagabend ist ein Autofahrer in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 36-Jährige in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Warum, ist den Angaben zufolge unklar. Das Auto stieß gegen einen Findling, kam ins Schleudern und blieb an einem Baum stehen. Der Fahrer wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

