Stand: 17.11.2023 09:02 Uhr Backen in der Mikrowelle geht schief - Kinder rufen Feuerwehr

Mit einer eigentlich gut gemeinten Idee haben zwei Kinder in Aurich die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, wollten die beiden Kinder ihre Eltern mit selbst gebackenen Keksen überraschen und hatten dafür die Mikrowelle benutzt. Als sie starken Qualm bemerkten, liefen die die Kindern zu den Nachbarn und setzten dann selber einen Notruf ab. Die Feuerwehr rückte wegen eines vermeintlichen Brandes an und ging unter Atemschutz in die verqualmten Räume. Die Helfer zogen den Stecker der Mikrowelle und befreiten das Haus anschließend mit einem Hochdrucklüfter vom Rauch. Die Feuerwehr lobte die beiden acht- und zehnjährigen Kinder für ihr vorbildliches und besonnenes Handeln. Zur Belohnung gab es von Einsatzleiter Bernd Saathoff einen Teddybären. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach gut einer halben Stunde beendet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min