Baby zu Tode geschlagen: Sieben Jahre Haft für 19-Jährigen Stand: 13.12.2022 16:59 Uhr Ein 19-jähriger Vater hat seine zwei Monate alte Tochter so heftig geschlagen, dass sie starb. Das Landgericht Oldenburg hat ihn dafür jetzt zu sieben Jahren Jugendhaft verurteilt.

Der Vater hatte das Baby nach Auffassung des Gerichts in der Wohnung der Familie mindestens zweimal mit der Faust geschlagen. Dadurch erlitt das kleine Mädchen schwere innere Verletzungen, an denen es starb. Das Landgericht Oldenburg verurteilte ihn am Dienstag wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Urteil wegen Totschlags gefordert und dafür ebenfalls auf sieben Jahre Haft plädiert. Nach Angaben eines Gerichtssprechers erkannte die Kammer aber keinen Tötungsvorsatz. Dagegen habe gesprochen, dass der Vater umgehend versucht habe, das Baby zu retten und dass er den Rettungsdienst gerufen habe.

Angeklagter verweist auf Drogenprobleme und Schizophrenie

Der Angeklagte hatte die Tat zum Prozessbeginn Ende November gestanden. Er verwies auf Drogenprobleme und eine mögliche psychische Erkrankung in Form einer Schizophrenie. Ausreichende Belege dafür sah das Gericht allerdings nicht. Eine psychiatrische Sachverständige hatte an dem Prozess teilgenommen. Das Gericht stufte den 19-Jährigen zur Tatzeit als voll steuerungsfähig ein. Die Verteidigung des Mannes hatte auf eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge plädiert, aber kein Strafmaß genannt.

