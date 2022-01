Baby totgeschüttelt? Zeugin entlastet Angeklagten Stand: 18.01.2022 12:30 Uhr Drei Tage haben die Ärzte im März 2020 um das Leben eines Säuglings im Landkreis Cloppenburg gekämpft. Am Ende starb das Baby - der Schädelknochen war gebrochen, es hatte schwere innere Verletzungen.

Vor dem Landgericht Oldenburg soll ab heute geklärt werden, wer den drei Monate alten Säugling aus Emstek tödlich verletzt hat. Zwei Monate nach dem Tod des Kindes nahm die Polizei den 24-jährigen damaligen Lebensgefährten der Mutter in seinem Heimatland Bulgarien fest. Er soll das Kind so stark geschüttelt und gegen eine harte Oberfläche geschlagen haben, dass es starb.

Zeugin belastet Mutter des Kindes

Der Angeklagte sei nicht der leibliche Vater des Kindes und habe sich aber während der Beziehungen zu dessen Mutter um ihre kleine Tochter gekümmert, sagte eine 32-jährige Zeugin zum Prozessauftakt in Oldenburg. Die 32-Jährige, die sowohl mit der Mutter als auch mit dem Angeklagten zusammenarbeitet, entlastete den 24-Jährigen mit ihrer Aussage. Die Mutter des gestorbenen Kindes habe ihr in einem angetrunkenen Zustand am Telefon erzählt, dass sie das Baby habe fallen lassen, der Angeklagte aber schuld an dem Tod des Kindes sei. Später habe die Mutter geleugnet, dass ein derartiges Telefonat stattgefunden habe.

Urteil Ende Februar erwartet

Die Zeugin war laut eigener Aussage zwei Tage mit dem Angeklagten liiert. Sie wolle ihn allerdings nicht in Schutz nehmen, sondern lediglich verhindern, dass er unschuldig im Gefängnis lande, sagte die Zeugin am Dienstag. Kommende Woche wird der Prozess fortgesetzt. Ein Urteil soll Ende Februar fallen.

