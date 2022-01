Stand: 18.01.2022 06:46 Uhr Baby totgeschüttelt: Prozess gegen 24-Jährigen beginnt

Drei Tage haben die Ärzte im März 2020 um das Leben eines Säuglings aus Emstek im Landkreis Cloppenburg gekämpft. Am Ende starb das drei Monate alte Baby an schweren Kopfverletzungen. Zwei Monate später nahm die Polizei den Lebensgefährten der Mutter des Kindes in seinem Heimatland Bulgarien fest. Der Mann soll das Baby geschüttelt und dabei tödlich verletzt haben, als er auf es aufpassen sollte. Nun beginnt am Landgericht Oldenburg der Prozess gegen den Mann, der in der Fleischbranche arbeitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.01.2022 | 06:30 Uhr