Stand: 15.09.2020 17:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Baby totgeschüttelt: Acht Jahre Haft für Täter

Das Landgericht Oldenburg hat einen 33 Jahre alten Mann wegen des gewaltsamen Todes eines Babys zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Es folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass der Verurteilte den zweieinhalb Monate alten Säugling im März 2018 in Wilhelmshaven durch heftiges Schütteln so schwer verletzte, dass es drei Wochen später auf der Intensivstation starb. Der Mann hatte während des Prozesses bestritten, das Kleinkind tödlich verletzt zu haben. Die Verteidigung forderte einen Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Videos 3 Min Schütteltrauma: Aufklärungskampagne gestartet Das Schütteln von Säuglingen kann zu massiven Schäden und sogar zum Tod führen. In Hannover wurde jetzt eine Kampagne gestartet, um Eltern für das Thema zu sensibilisieren. 3 Min

Diagnose: Schütteltrauma

Anfang März 2018 hatten Ärzte in einem Wilhelmshavener Krankenhaus bei dem Baby einen schweren Hirnschaden diagnostiziert. Zuvor hatte ein Arzt die Familie mit Verdacht auf ein Schütteltrauma in die Klinik geschickt. Die Frau hatte an dem besagten Tag gearbeitet, ihr damaliger Verlobter, der nicht der leibliche Vater des Kindes war, die Vaterschaft aber anerkannt hatte, war an dem Tag für die Versorgung des Jungen zuständig. Ein Sachverständiger bestätigte später die Diagnose. Das Gutachten sei maßgeblich für die Urteilsfindung gewesen.

Weitere Informationen Säugling zu Tode geschüttelt: Vater vor Gericht Ein 33-Jähriger aus Wilhelmshaven muss sich vor dem Landgericht Oldenburg für den Tod seines Sohnes verantworten. Er hatte das Baby geschüttelt und es starb an den Verletzungen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.09.2020 | 17:00 Uhr