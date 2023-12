Stand: 09.12.2023 12:26 Uhr Baby kommt im Rettungswagen zur Welt

In Bremerhaven hat eine Frau am Freitagnachmittag ein Mädchen in einem Rettungswagen zur Welt gebracht. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, wollte der Ehemann sie mit dem Auto ins Krankenhaus bringen. Auf dem Weg dorthin habe die Geburt eingesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Über den Notruf 112 wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven alarmiert. Mit Blaulicht fuhr der Einsatzwagen zunächst noch Richtung Krankenhaus, musste die Fahrt aber unterbrechen. Mithilfe eines Notarztes und von Notfallsanitätern habe die Frau dann ihr Baby zur Welt gebracht. Das Neugeborene wurde danach gemeinsam mit seinen Eltern ins Krankenhaus gebracht, wo eine Hebamme Frau und Baby weiter untersuchen und versorgt habe. Die Feuerwehr Bremerhaven gratuliert der jungen Familie zum zweiten Kind.

