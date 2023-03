BGH urteilt gegen IS-Rückkehrerin Jennifer W. aus Lohne Stand: 07.03.2023 15:51 Uhr Am Donnerstag urteilt der Bundesgerichtshof über die Strafe für die bereits verurteilte IS-Rückkehrerin Jennifer W. aus Lohne. Sie soll zugesehen haben, wie ein Mädchen im Irak verdurstete.

Im Oktober 2021 hatten die Richter des Oberlandesgerichts (OLG) in München Jennifer W. zu zehn Jahren Haft verurteilt - unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Beihilfe zum versuchten Mord, zum versuchten Kriegsverbrechen und wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch Versklavung. Dieses Urteil prüft der BGH in Karlsruhe auf Rechtsfehler. Das hatte die Bundesanwaltschaft beantragt, sie fordert eine höhere Strafe. Das OLG hätte nicht von strafmildernden Gründen ausgehen dürfen, hatte ein Vertreter den Revisionsantrag nach dem ersten Urteil begründet.

Videos 1 Min Zehn Jahre Haft für IS-Rückkehrerin Jennifer W. aus Lohne (25.10.2021) Sie wurde u.a. wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und Beihilfe zum versuchten Mord verurteilt. 1 Min

Jennifer W. und ihr Mann hielten zwei Sklavinnen

Der Prozess gegen die Frau aus dem Landkreis Vechta war der bundesweit erste gegen eine IS-Rückkehrerin. Die mittlerweile Anfang 30-Jährige konvertierte zum Islam und reiste 2014 im Alter von 23 Jahren nach Syrien. Dort heiratete sie ihren Mann Taha A.-J., der kurz zuvor eine vom IS gefangen genommene Jesidin und deren Tochter als Sklavinnen gekauft hatte. Jennifer W. hat laut OLG tatenlos dabei zugesehen, wie ihr Ex-Ehemann das fünfjährige Mädchen in einem Hof ankettete und dort verdursten ließ. Er wurde Ende 2021 wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge zu einer lebenslangen Haft verurteilt.

