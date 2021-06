Stand: 25.06.2021 07:30 Uhr B75 zwischen Bremen und Niedersachsen komplett gesperrt

Die B75 an der Landesgrenze zwischen Bremen und Niedersachsen ist seit heute Morgen und am Wochenende im Zuge der Arbeiten für den Neubau der Brücke über den Fluss Varreler Bäke komplett gesperrt. Die Sperrung endet am Sonntag um 22 Uhr, wie das Unternehmen mitteilte, das für Planung und Bau zuständig ist. Es werde empfohlen, den Bereich an den Tagen weiträumig zu umfahren. Vom 2. bis 4. Juli ist eine weitere Vollsperrung geplant. Die vor allem im Berufsverkehr nach und aus Bremen stark genutzte Strecke der Bundesstraße 75 ist im Verbund mit der B6 und der A28 eine wichtige Verknüpfung zwischen der A27 und der A1. Die Baukosten liegen bei fünf Millionen Euro.

