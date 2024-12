Stand: 24.12.2024 09:26 Uhr 47-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß auf B70

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 70 im Landkreis Leer ist am Sonntag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 47-Jährige starb noch an der Unfallstelle in Höhe der Ortschaft Breinermoor, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Nachmittag in Richtung Papenburg unterwegs und aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Er rammte mit seinem Wagen einen entgegenkommenden Pkw. Der 62 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 62-Jährige war mit drei weiteren Personen unterwegs. Die 20, 27 und 40 Jahre alten Männer wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die Straße war an der Unfallstelle für rund drei Stunden gesperrt.

VIDEO: 47-Jähriger stirbt bei Unfall im Landkreis Leer (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.12.2024 | 06:30 Uhr