Stand: 09.08.2020 13:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

B69: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei fuhr er auf der Bundesstraße 69 in Richtung Diepholz. Bei Vechta überholte er ein anderes Fahrzeug, lenkte danach aber offenbar nicht sofort zurück auf die rechte Fahrspur. Das haben der Polizei zufolge Zeugen ausgesagt. Der Motorradfahrer prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem eine Familie saß. Der 49-jährige Vater wurde schwer, die 47 Jahre alte Mutter und zwei Kinder im Alter von 9 und 13 Jahren leicht verletzt. Beide Männer wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Die Frau und ihre Kinder kamen mit einem Krankenwagen in die Klinik. Die B69 wurde für drei Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.08.2020 | 07:00 Uhr