Stand: 30.12.2018 12:31 Uhr

B401 im Emsland: Fahrer baut Unfall und flieht

Ein Verkehrsunfall auf der B401 in Dörpen (Landkreis Emsland) beschäftigt die Polizei Papenburg. Wie ein Sprecher am Sonntag sagte, sei das Auto in der Nacht in eine Leitplanke gekracht. Der vordere Teil des Wagens wurde völlig zerstört, die Seiten-Airbags lösten aus, auch Blutspuren wurden entdeckt. Der Unfallfahrer aber flüchtete offenbar. Knapp 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei suchten zwar die Umgebung ab, fanden aber niemanden. Wie der Polizeisprecher weiter sagte, wurde der Halter des Autos mittlerweile ausfindig gemacht. Es werde aber ausgeschlossen, dass er auch der Fahrer war. Auch habe der Halter keine Angaben machen wollen, wer das Auto gefahren haben könnte. Die Polizei vermutet, dass der Flüchtige alkoholisiert war und deswegen Unfallflucht beging.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.12.2018 | 11:00 Uhr