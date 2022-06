B214 bei Steinfeld: 18-Jährige bei schwerem Unfall eingeklemmt Stand: 17.06.2022 12:31 Uhr Zwei Frauen sind am Freitagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall in Steinfeld (Landkreis Vechta) schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 19 Jahre alte Frau gegen 7.15 Uhr die Bundesstraße 214 von Holdorf in Richtung Steinfeld. Sie verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in das Lkw-Gespann eines 45 Jahre alten Mannes. Die 18 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Unfall im Pkw eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten die junge Frau mit schwerem Gerät. Rettungshubschrauber brachten die beiden schwer verletzten Frauen in Krankenhäuser.

Polizei lobt vorbildliches Verhalten der Ersthelfer

"Vorbildlich war das Verhalten der Ersthelfer, die sich sofort um die Verletzten gekümmert haben", sagte ein Polizeisprecher. Die 19 Jahre alte Frau sei geborgen und in stabile Seitenlage gebracht worden. Der Rettungsdienst habe die Versorgung direkt übernehmen können. Der Sprecher sagte weiter, dass der Abschnitt der Bundesstraße 214 bekannt für schwere Verkehrsunfälle sei. "Dieser Bereich wird von der Polizei ständig überwacht."

