Stand: 09.11.2022 20:00 Uhr Autotransporter ramponiert Linienbus in Bremerhaven

Ein Autotransporter, der länger war als erlaubt, hat in Bremerhaven einen Linienbus beschädigt. Laut Polizei war der hintere Teil des Lkw am Dienstagmittag in die Gegenfahrbahn geschwenkt. Dort war gerade ein Gelenkbus unterwegs. Eine am Heck des Transporters angebrachte Warntafel verklemmte sich in der Karosserie des Busses, wodurch mehrere Scheiben zu Bruch gingen. Ein Fahrgast im Bus wurde am Bein verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Autotransporter länger war als zugelassen. Außerdem war der Fahrer unter anderem mit einem manipulierten Fahrtenschreiber und defekten Bremsen unterwegs. Die Polizei leitete mehrere Verfahren ein. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

