Autos stoßen frontal zusammen: Sechs Menschen teils schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind am Montagmittag sechs Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, war ein 22-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, beide Autos wurden in den Straßengraben geschleudert. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die fünf Insassen des anderen Fahrzeugs im Alter zwischen 11 und 22 Jahren kamen mit zum Teil schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Während der Rettungsmaßnahmen wurde die Tannenkampstraße für zwei Stunden gesperrt. Die Polizei lobte die Ersthelfer an der Unfallstelle: Diese hätten sich vorbildlich verhalten, hieß es.

VIDEO: Sechs Verletzte bei schwerem Unfall im Ammerland (1 Min)

