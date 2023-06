Stand: 17.06.2023 15:35 Uhr Autos, Zaun, Garagentor und Hauswand bei Unfall beschädigt

Ein 57-jähriger Autofahrer hat in Delmenhorst alkoholisiert einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verlor der Mann in einem Kreisverkehr die Kontrolle für sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Pkw, der wiederum auf ein zweite Auto geschoben wurde. Zuvor hatte der Mann mit seinem Fahrzeug einen Zaun durchbrochen, ein Garagentor touchiert und eine Hauswand beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 50.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Bei dem 57-Jährigen sei ein Atemalkoholwert von 0,96 Promille gemessen worden, hieß. Sein Führerschein wurde von den Beamten beschlagnahmt.

