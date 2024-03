Stand: 23.03.2024 11:11 Uhr Autoposer verliert Kontrolle und prallt gegen Hauswand

In Brake (Landkreis Wesermarsch) hat ein 20-jähriger Autofahrer am Freitagabend einen Unfall verursacht - laut Polizei handelte es sich um einen Autoposer. Zeugen beobachteten demnach, wie der Fahrer mit aufheulendem Motor und durchdrehenden Reifen stark beschleunigte. Dadurch verlor der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser durchbrach den Metallzaun eines Grundstücks und prallte in die Wand des Hauses. Der 20-Jährige und sein 21 Jahre alter Beifahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden. Auch die Hausfassade wurde stark beschädigt. Sie wurde von einem Baufachmann des Technischen Hilfswerks (THW) begutachtet, um eine Einsturzgefahr des Hauses auszuschließen. Die Höhe des Schadens am Haus sei noch nicht zu beziffern, hieß es von der Polizei. Sie leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 20-Jährigen ein und beschlagnahmte seinen Führerschein. Die Polizei Brake bittet außerdem Zeugen, sich zu melden.

