Stand: 23.11.2023 15:45 Uhr Autonome Lok verbessert Güterumschlag am Jade Weser Port

Am Jade Weser Port in Wilhelmshaven ist jetzt das vollautomatische Rangieren von Güterwaggons möglich. Die autonome Lok wurde drei Jahre lang getestet. 2,35 Millionen Euro hatte das Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Rahmen der Förderrichtlinie "Innovative Hafentechnologien" dafür bereitgestellt. Die Lok soll die Ankunft und die Abfahrt von Containern am Jade Weser Port mit Hilfe der Bahn in Zukunft schneller und effizienter machen.

