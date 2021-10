Stand: 21.10.2021 13:07 Uhr Automaten-Sprengung: Unbekannte entkommen mit Geldkassetten

Mindestens drei maskierte Täter haben am Donnerstag gegen 3.40 Uhr einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Bakum (Landkreis Vechta) mit Gas gesprengt. Sie flüchteten mit mehreren Geldkassetten. Bei der Explosion wurden der Automatenraum und ein weiterer Raum beschädigt. Wie groß der Schaden ist, sei unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Mittag. Obwohl schnell mehrere Polizeiwagen zum Tatort fuhren, seien die Täter mit einem schnellen, dunklen Personenwagen entkommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.10.2021 | 13:30 Uhr