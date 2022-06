Stand: 23.06.2022 07:55 Uhr Autofahrer übersieht Motorrad - Zwei Schwerverletzte

In Delmenhorst sind am Mittwochabend zwei Menschen bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Ein 29-jähriger Autofahrer übersah die beiden, die gemeinsam auf dem Motorrad fuhren, als er über eine Kreuzung fuhr. Der Autofahrer und das Motorrad prallten frontal gegeneinander. Die 53-jährige Beifahrerin wurde vom Motorrad geschleudert und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch der 60-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 29-Jährigen Autofahrer ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.06.2022 | 07:30 Uhr