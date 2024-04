Stand: 01.04.2024 17:06 Uhr Autofahrer überfährt bei Flucht Verkehrsschilder und Bauzäune

Ein 21 Jahre alter Mann hat am frühen Samstagmorgen in Bremen auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der Mann sich mit einem Mietwagen einer Kontrolle entziehen. Er missachtete Haltesignale der Polizei und verlor schließlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Er überfuhr den Angaben zufolge Verkehrsschilder, Bauzäune, Fahrradständer und mehrere Räder, bevor er an einem Laternenmast zum Stehen kam. Der 21-Jährige und zwei weitere Pkw-Insassen versuchten zu Fuß zu flüchten, sie wurden jedoch laut Polizei wenig später gestellt. Im Auto fanden die Beamten Drogen, Bargeld sowie ein Messer. Das Auto wurde sichergestellt. Am Sonntag sei der mutmaßliche Fahrer auf einer Polizeiwache erschienen, um den Mietwagen als gestohlen zu melden. Gegen ihn werde unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt, heißt es von der Polizei.

