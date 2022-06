Stand: 24.06.2022 06:56 Uhr Autofahrer stirbt nach Unfall in Emden

Bei einem Unfall in Emden in Ostfriesland ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Er hatte mit seinem Wagen samt Anhänger ein Brückengeländer durchbrochen, stürzte jedoch nicht in den Kanal darunter, sondern blieb auf einer Böschung liegen. Nach der Bergung und sofortigen Wiederbelebungsversuchen starb der 69-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Polizei geht von einem Gesundheitsproblem als Unfallursache aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.06.2022 | 07:30 Uhr