Stand: 20.11.2023 07:35 Uhr Autofahrer stirbt bei Unfall auf A1 bei Wildeshausen

Auf der Autobahn 1 hat es in der Nacht zu Montag einen tödlichen Unfall gegeben. Nach Angaben der Autobahnpolizei Ahlhorn war ein 33-jähriger Autofahrer in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-West auf einen Sattelzug aufgefahren. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit noch ermittelt. Die Autobahn 1 war in Fahrtrichtung Bremen mehrere Stunden lang halbseitig gesperrt. Der Verkehr rollt inzwischen wieder ungestört.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.11.2023 | 06:30 Uhr