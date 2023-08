Stand: 14.08.2023 10:36 Uhr Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Zwei Menschen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Huntlosen (Landkreis Oldenburg) ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Fahrerin eines weiteren Wagens erlitt schwere Verletzungen. Laut Polizei war ein 36-jähriger Mann am Montagmorgen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Kleinwagen zusammengestoßen. Der Wagen kollidierte nach dem Zusammenprall mit einer Laterne, durchfuhr eine Hecke, überschlug sich und landete schließlich kopfüber in einem kleinen Teich. Die 40-jährige Fahrerin des Kleinwagens kam auf einer Grünfläche zum Stehen. Trotz ihrer schweren Verletzungen konnte sie sich selbständig aus ihrem Pkw befreien. Insgesamt 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Nach der Bergung der Wagen muss die Straße noch aufwändig von einer Spezialfirma gereinigt werden.

VIDEO: Landkreis Oldenburg: Auto landet auf dem Dach in Teich (1 Min)

