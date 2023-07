Stand: 11.07.2023 12:34 Uhr Autofahrer flüchtet vor Polizei und rammt Streifenwagen

Ein 54 Jahre alter Autofahrer hat sich in und um Bremerhaven eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann habe Gas gegeben, als ihn eine Streife am späten Montagabend in der Weserstraße kontrollieren wollte, teilte die Polizei mit. Davor hatten die Beamten demnach beobachtet, wie er einen anderen Wagen überholt, ausgebremst und fast einen Unfall verursacht hatte. Die Flucht vor der Polizei führte erst nach Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven), wo niedersächsische Beamte erneut versuchten, den 54-Jährigen zu stoppen. Statt anzuhalten, rammte der Mann mit seinem Wagen einen Streifenwagen, wie es in der Mitteilung von Dienstag weiter hieß. Danach sei er mit hoher Geschwindigkeit Richtung Sellstedt gefahren. Die Polizei stoppte den Fahrer nach rund einer halben Stunde Verfolgungsfahrt in Loxstedt, im Ortsteil Junkernhose. Er wurde festgenommen. Verantworten muss er sich unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Warum er vor der Kontrolle flüchtete, war zunächst unklar.

