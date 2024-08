Autofahrer begeht sieben Straftaten und Ordnungswidrigkeiten Stand: 28.08.2024 19:15 Uhr Die Polizei in Bremerhaven lastet einem 28-jährigen Polofahrer mindestens sieben Straftaten und Ordnungswidrigkeiten an. Der Mann muss mit vier Strafanzeigen und mehreren Bußgeldbescheiden rechnen.

Aufgefallen war der 28-Jährige mit seinem VW Polo einer Polizeistreife am Mittwochmorgen, weil er ohne Sicherheitsgurt fuhr. Einer Kontrolle entzog sich der Mann durch Flucht. Dabei überfuhr er zunächst eine durchgezogene Linie, dann raste er in falscher Richtung in eine Einbahnstraße, anschließend missachtete er eine rote Ampel, und das alles mit zu hoher Geschwindigkeit.

Vier Strafanzeigen an einem Tag verursacht

Der Polizei gelang es nach eigenen Angaben, den Autofahrer zum Anhalten zu bewegen. Es stellte sich heraus, dass der 28-Jährige laut Polizei betrunken im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit war. Die Kennzeichen des Polo stammen mutmaßlich aus einem Diebstahl. Der Wagen selbst war stillgelegt, es bestand demnach kein gültiger Versicherungsschutz. Wenig überrascht haben dürfte die Beamten, dass der 28-Jährige außerdem keinen gültigen Führerschein besaß. Er erhielt nach Polizeiangaben Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Für mindestens drei Ordnungswidrigkeiten muss sich der Mann gesondert verantworten.