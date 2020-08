Stand: 12.08.2020 08:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Auto übersehen: Sechs Menschen in Midlum verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Midlum (Landkreis Cuxhaven) sind sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 51-Jährige am Dienstag von der L135 nach links abbiegen. Dabei habe sie einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Zusammenprall stark beschädigt stehen. Die Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Landesstraße war rund eine Stunde voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.08.2020 | 07:30 Uhr