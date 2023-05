Stand: 07.05.2023 13:25 Uhr Auto überschlägt sich - vier junge Menschen verletzt in Kliniken

Ein 20 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag mit seinem Fahrzeug schwer verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der 20-Jährige mit dem Auto in Westoverledingen (Landkreis Leer) aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte transportierten den verletzten 20-Jährigen sowie die 16, 19 und 21 Jahre alten verletzten Mitfahrer in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrer eingeleitet.

