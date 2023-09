Stand: 21.09.2023 10:34 Uhr Auto überschlägt sich in der Innenstadt - Fahrer schwer verletzt

In Oldenburg ist es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall in der Innenstadt gekommen. Die Polizei geht bislang davon aus, dass ein 39-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 21 Uhr stadtauswärts auf der Bremer Heerstraße unterwegs war und dann plötzlich von der Fahrbahn abkam. Er rammte mit seinem Golf ein parkendes Auto, das dadurch in mehrere andere Fahrzeuge geschoben wurde. Er selbst überschlug sich mit seinem Wagen und blieb auf der Seite liegen. Die Feuerwehr konnte ihn schwer verletzt aus dem Auto befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

