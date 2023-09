Stand: 07.09.2023 17:53 Uhr Auto überschlägt sich auf A31 - 68-Jährige stirbt

Bei einem Unfall auf der A31 bei Papenburg (Landkreis Emsland) ist eine 68 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Laut Polizei war die Frau am Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Jemgum und Weener aus ungeklärter Ursache zunächst gegen die Mittelplanke geprallt. Anschließend zog der Wagen nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin und ihr 81-jähriger Beifahrer wurden in dem Auto eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die 68-Jährige aus Solingen (NRW) starb trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen am Unfallort. Der Beifahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

