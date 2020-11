Auto stürzt in Hafenbecken von Weener an der Ems

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen mit seinem Pkw in das Hafenbecken von Weener an der Ems gefahren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben der Feuerwehr im Landkreis Leer ereignete sich der Unfall beim Wenden. Der Mann befreite sich selbst aus dem sinkenden Auto. Helfer zogen ihn aus dem Wasser. Er erlitt leichte Unterkühlungen. Das Auto ging den Angaben nach unter. Taucher der Feuerwehr und ein Abschleppwagen bereiten die Bergung des Fahrzeugs vor. Bei dem Fahrer bestehe der Verdacht, dass er betrunken war, sagte eine Polizeisprecherin.

