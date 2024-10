Auto stößt frontal mit Linienbus zusammen - ein Schwerverletzter Stand: 29.10.2024 09:11 Uhr In Osterholz-Scharmbeck ist am Samstagabend ein Auto frontal mit einem Linienbus kollidiert. Der 23-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Feuerwehr befreite den Mann mit Spezialgerät aus seinem Fahrzeug. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 29-jährige Busfahrer kam ins Krankenhaus - dies erfolgte laut Polizei vorsorglich. Leicht verletzt wurde bei dem Unfall auch einer der fünf Fahrgäste des Busses. Dieser habe jedoch nicht ärztlich versorgt werden müssen, teilte die Polizei mit.

Auto gerät in Kurve in den Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Wie es zu dem Unfall auf der B74 im Ortsteil Sandhausen kommen konnte, war zunächst unklar. Laut den Ermittlern war der Autofahrer gegen 23.15 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Bus kollidiert. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer (04791) 30 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.10.2024 | 10:00 Uhr