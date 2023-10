Stand: 07.10.2023 16:46 Uhr Auto rutscht in Gegenverkehr: Zwei Menschen sterben

Bei einem Unfall in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf die Gegenfahrbahn gerutscht. Dort kollidierte das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen. In dem entgegenkommenden Auto starben zwei Menschen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurde laut Polizei schwer verletzt.

VIDEO: Nordenham: Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall (1 Min)

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.10.2023 | 17:00 Uhr