Auto rast in Juwelier-Schaufenster - drei Täter weiter flüchtig Stand: 15.06.2023 21:44 Uhr Mindestens drei Tatverdächtige, die bei einem Blitzeinbruch Schmuck bei einem Juwelier in Oldenburg gestohlen haben, sind weiter flüchtig. Ein Verdächtiger wurde kurz nach der Tat gefasst.

Die Diebe brachen nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Donnerstag in das Schmuckgeschäft in der Oldenburger Innenstadt ein. Dazu fuhren sie laut Zeugenangaben mit einem Auto mehrfach gegen die Schaufensterfront des Ladens. Blitzschnell sollen sie den Laden gestürmt und so viel Schmuck und Wertsachen wie möglich eingesammelt haben. Anschließend flohen sie in einem zweiten Auto mit dem gestohlenen Schmuck vom Tatort.

VIDEO: Oldenburg: Blitz-Einbruch in Juwelier-Geschäft (2 Min)

Unfall mit Fluchtauto - ein Tatverdächtiger gefasst

Die Polizei startete umgehend die Suche nach den Tätern. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Fahndung aus der Luft. An der Anschlussstelle der A28 Oldenburg-Kreyenbrück bauten die Diebe mit dem Fluchtauto einen Unfall. Den Angaben zufolge hatte der Fahrer offenbar die Kontrolle über den Wagen verloren. In der Nähe des Unfallortes gelang es der Polizei, einen Tatverdächtigen festzunehmen. Die anderen flüchteten zu Fuß. Die Beamten gehen von mindestens vier Tätern aus. In dem sichergestellten Unfallwagen fanden die Ermittler Schmuck. Unklar ist zurzeit, ob es sich dabei um die gesamte Beute handelt oder die Täter noch etwas mitnehmen konnten. Die Fahndung läuft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.06.2023 | 12:00 Uhr