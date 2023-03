Stand: 16.03.2023 07:39 Uhr Auto rast gegen Scheune - und löst Großbrand aus

In Zeven (Landkreis Rotenburg) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Autofahrer mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit großer Wucht gegen die Wand einer Scheune geprallt. Vorbeifahrende Lkw-Fahrer hielten an und zogen den verletzten Mann aus dem brennenden Auto, teilte die Polizei mit. Den Einsatzkräften gegenüber gab er später an, zwei Rehen auf der Landstraße ausgewichen zu sein. Das Feuer griff anschließend auf die Scheune über, in der Heu und landwirtschaftliche Geräte lagerten. Der Landwirt versuchte noch, mit einem Traktor das brennende Auto von der Halle wegzuziehen, hatte aber keinen Erfolg. Die Scheune brannte vollständig ab. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen zwischen 500.000 und einer Million Euro.

VIDEO: Autounfall löst Großbrand in Zeven aus (1 Min)

