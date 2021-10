Stand: 14.10.2021 12:12 Uhr Auto rammt Zivilstreife und rast davon - Fahndung erfolglos

Unbekannte haben sich am Mittwoch in Syke (Landkreis Diepholz) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als Zivilfahnder den flüchtenden Autofahrer stoppen wollten, rammte dieser das Polizeifahrzeug zweimal und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler nahmen in dem beschädigten Streifenwagen die Verfolgung auf, verloren den Pkw aber bald aus den Augen. An der Fahndung beteiligten sich weitere Streifenwagen der umliegenden Dienststellen und ein Polizeihubschrauber - bislang erfolglos. Beide Polizeibeamten blieben unverletzt, an dem Zivilfahrzeug ist ein Schaden von mindestens 6.000 Euro entstanden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.10.2021 | 13:30 Uhr