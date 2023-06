Stand: 09.06.2023 12:30 Uhr Auto rammt Verteilerkasten und verursacht Stromausfall

Ein Autofahrer hat in Berne (Landkreis Wesermarsch) mit seinem Wagen einen Verteilerkasten gerammt und einen Stromausfall verursacht. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10 Uhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer hatte den Wagen auf der Deichstraße gewendet und dabei den Stromkasten und ein Straßenschild beschädigt. Anschließend flüchtete er. In den umliegenden Häusern fiel der Strom aus. Der Netzbetreiber stellte die Versorgung wieder her. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Brake unter der Telefonnummer (04401) 9350 zu wenden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.06.2023 | 14:30 Uhr