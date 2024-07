Stand: 31.07.2024 14:36 Uhr Auto rammt Polizeiwagen in Nordenham

Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham sind am Mittwochvormittag ein Auto und ein Polizeiwagen zusammengeprallt. Nach Angaben der Polizei war der Streifenwagen mit Blaulicht unterwegs und wurde an einer Kreuzung von dem 66-jährigen Fahrer übersehen. Der Dienstwagen kippte nach dem Zusammenstoß mtin dem Auto des Mannes auf die Seite und kollidierte mit dem Ampelmast der Kreuzung, hieß es. Der 66-Jährige und die beiden Polizeibeamten, sowie eine Schülerpraktikantin der Behörde seien leicht verletzt worden. Sie seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Der Schaden an Fahrzeugen und der Ampel liege insgesamt bei rund 35.000 Euro.

